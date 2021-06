Napoli, Giuntoli cerca un terzino sinistro: Mandava il più vicino?

Uno dei ruoli che sicuramente dovrà essere rinforzato per la prossima stagione una quel di Napoli è quello del terzino sinistro. In questo tassello del campo infatti Mario Rui e Ghoulam non convincono, e Hysaj si è da poco svincolato a parametro zero.

Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, per raggiungere tale obiettivo, ha stilato una folta lista di alternative di nomi da provare a prendere sul mercato. Secondo Repubblica i giocatori più graditi al Napoli sono principalmente tre: Emerson Palmieri, Mandava e Parisi.

Emerson Palmieri è il nome che più piacerebbe al Napoli e, in particolar modo, a Luciano Spalletti. Arrivare al terzino del Chelsea non è però impresa affatto semplice, sia dal punto di vista economico e sia perché sul calciatore vi è forte concorrenza, anche dall’Italia.

Il piano B così potrebbe diventare molto invitante. Si tratta di Reinildo Mandava, terzino sinistro 27enne mozambicano e fresco campione di Francia con il Lille, per il quale, sempre secondo Repubblica, la trattativa sarebbe già in fase avanzata.

Ultimo nome in lizza per ricoprire il ruolo di terzino sinistro è quello di Parisi. Giovane terzino sinistro dell’Empoli, il calciatore italiano è anche cronologicamente l’ultimo ad essere stato accostato al Napoli. Sulla carta si tratta di un piano C, nessun colpo di scena però può essere escluso.