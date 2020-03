Napoli, Giuntoli ci aveva visto giusto. In estate arriva un nuovo attaccante da 25 milioni?

In questo periodo di stop al campionato, la dirigenza della SSC Napoli è al lavoro per le strategie da adottare durante il prossimo mercato estivo. La società partenopea, infatti, è sempre in prima linea nella ricerca di nuovi calciatori da far diventare fenomeni con la maglia azzurra.

Un colpo a sorpresa è già stato fatto durante il mercato di riparazione a gennaio, Andrea Petagna. Quest’ultimo è arrivato in azzurro per una cifra di circa 20 milioni di euro ed approderà a Napoli il prossimo giugno. A consigliare ad ADL l’attaccante della SPAL è stato proprio Cristiano Giuntoli. Quest’ultimo, infatti, non ci ha messo molto a convincere il presidente: “Aurelio, questo esploderà nei prossimi mesi e diventerà un attaccante da doppia cifra“.

ADL si è fidato del suo dirigente il quale sembra averci visto giusto. Andrea Petagna, infatti, nonostante la stagione non sia ancora terminata, ha già messo a segno undici reti nonostante la SPAL lotti per la salvezza.

Chi invece è destinato a fare le valigie e lasciare Napoli è Hirving Lozano. L’attaccante ex PSV, infatti, non è nei piani di Gennaro Gattuso e l’addio sembra ormai inevitabile.

Con i milioni derivanti dalla cessione del messicano Aurelio De Laurentiis è pronto a piazzare un altro colpo in attacco, l’attaccante del Sassuolo Jeremie Boga. La società partenopea conta di acquistare il sostituto di Lozano per una cifra tra i 20 e i 25 milioni di euro. Boga è uno dei nuovi talenti del campionato italiano e sembra piacere a Gennaro Gattuso.