Napoli, Giuntoli dopo Kvara prova a un nuovo colpo

Giuntoli è stato un grande protagonista dell’ultima sessione di mercato. La paura di non poter competer con le grandi squadre in campionato e in Europa, dopo gli addii di Insigne, Mertens e Koulibaly, era tanta ma la squadra sta ottenendo ottimi risultati grazie alle nuove entrate, intuizioni prevalentemente di Giuntoli. Tra queste, l’arrivo di Kvicha Kvaratskhelia oppure quello di Kim Min-Jae.

E’ stata proprio sua l’intuizione Kvara che ha prelevato per una cifra irrisoria di circa 10 milioni di euro. Nonostante, infatti, il ragazzo fosse seguito da diverse squadre, il ds azzurro ha deciso di crederci ed investire su di lui. Ed ha fatto bene perché, ad oggi, il suo valore di mercato è più che triplicato e il presidente De Laurentiis sta cercando di blindarlo in azzurro almeno per i prossimi anni.

Ovviamente, il lavoro del direttore sportivo del Napoli non è concluso. L’obiettivo è sempre quello di guardare avanti e ottenere nuovi risultati. Gli occhi adesso sono puntati sullo svincolato Jorge Alastuey, centrocampista classe 2003 ex Barcellona.

Alastuey ha appena 19 anni e, se in un primo momento potrebbe andare a rinforzare la rosa del mister Frustalupi, già si sogna il suo approdo in prima squadra. La sensazione è proprio quella che Giuntoli stia portando a casa un nuovo talento.