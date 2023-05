Napoli, Giuntoli ha presentato le dimissioni: nuovo incontro per parlare della risoluzione, ADL molto infastidito

Cristiano Giuntoli è sempre più lontano dal Napoli. Il dirigente azzurro avrebbe infatti trovato l’accordo con la Juventus e a parlarne è l’edizione odierna di TuttoSport, il quale rivela come il tesserato azzurro abbia presentato ufficialmente le proprie dimissioni alla società: “Giuntoli è ormai un ex del Napoli, avendo già presentato dopo otto anni le proprie dimissioni, rispetto alle quali il presidente De Laurentiis non si è ancora espresso“.

“Il dirigente è atteso dalla Juventus, ma c’è il sospetto che il patron del Napoli possa creargli anche più di un ostacolo prima di liberarlo e lasciarlo andare“. Come confermato anche dal Corriere dello Sport, infatti, Aurelio De Laurentiis è molto infastidito dal suo dirigente, il quale ha deciso di fare una scelta importante trasferendosi alla squadra bianconera.

Aurelio De Laurentiis, quindi, potrebbe far saltare la trattativa. Senza il suo consenso, infatti, non ci sarà nessun accordo con i bianconeri visto il contratto non ancora scaduto. In ogni caso, l’obiettivo è di venirsi incontro e per questo sarebbe stato fissato un nuovo incontro per parlare della risoluzione del contratto.