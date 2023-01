Napoli, Giuntoli ha puntato il talento del Genk

Nella sessione di mercato in corso il Napoli ha più volte fatto sapere di non voler concludere importanti operazioni di mercato. L’obiettivo, piuttosto, è quello di blindare in maglia azzurra alcuni titolarissimi.

In entrata, invece, c’è sicuramente l’arrivo di Bereszynski dalla Sampdoria mentre Zanoli lascerà la maglia azzurra per raggiungere in prestito il club blucerchiato.

Il ds Giuntoli, però, pensa sempre al futuro e alle prossime sessioni di mercato. Tra gli osservati speciali questa volta c’è Bilal El Khannouss, talento classe 2004 del Genk.

Si tratta di un affare che si aggira sui 30 milioni di euro ma non è escluso che il presidente De Laurentiis possa pensarci per la prossima estate quando potrebbero esserci importanti uscite dal club.

Il Napoli, comunque, dovrà tenere in considerazione anche la concorrenza del Manchester City i cui scout stanno valutando il profilo del giovane centrocampista.