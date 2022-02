Napoli, Giuntoli inizia a lavorare per giugno: ecco gli obiettivi azzurri

Il mercato di gennaio è finito e per il Napoli, come ci si aspettava anche alla vigilia, non ci sono stati molti trasferimenti. Nessun fuoco d’artificio, nessuna ciliegina sulla torta. L’unico arrivo alla corte di Luciano Spalletti è stato Axel Tuanzebe, difensore centrale in prestito secco dal Manchester United.

La dirigenza partenopea, in linea con il pensiero del tecnico, ha reputato la rosa completa e competitiva. E così il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha lavorato più che altro per capire le possibili trattative da intavolare per giugno.

I nomi sono molti, ma le esigenze chiare e precise. Il Napoli con ogni probabilità cercherà sul mercato un difensore centrale, un terzino sinistro, e qualche giocatore abile a giocare sulla trequarti. In particolare, secondo quanto riportato nelle ultime ore da Il Mattino, sul taccuino di Cristiano Giuntoli vi sarebbero già dei nomi.

Il primo, che risponde alla necessità di acquistare un difensore centrale, è Geison Bremer. Il difensore del Torino piace da tempo al Napoli, che aveva già provato a rompere il ghiaccio con il club granata a gennaio. Strappare il talento brasiliano non è facile, anche perché su di lui in estate potrebbe scatenarsi una sorta di asta.

Per quanto riguarda il ruolo del terzino sinistro, in pole rimane del Getafe. Recentemente però anche Molina dell’Udinese pare entrato prepotentemente nei radar del Napoli. Il giovane difensore è anche già nel giro della nazionale argentina. Infine, per quanto riguarda la trequarti, Cristiano Giuntoli vorrebbe provare a prendere Antonin Barak dell’Hellas Verona e Bajrami dell’Empoli.