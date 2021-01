Napoli, Giuntoli piazza il colpo Furina: è ufficiale l’acquisto dell’ex Catanzaro

La dirigenza del Napoli è sempre attenta a possibili giovani acquisti da inserire in rosa. Cristiano Giuntoli, infatti, è un mago nella ricerca di giovani fenomeni. Basta ricordare quanto fatto con Kevin Lasagna, pescato dalla Serie D e diventato un attaccante titolare nella massima Serie italiana.

A Napoli, però, il dirigente sta avendo meno fortuna, con i giovani che non sono ancora riusciti ad esplodere.

L’unico ragazzo che poi è cresciuto negli ultimi anni è Vinicius. L’ex attaccante del Napoli è infatti esploso in Portogallo ed ora è sotto la guida di Mourinho in Premier League.

Intanto è necessario sottolineare un’ufficialità in casa Napoli. È infatti ufficiale l’acquisto di Vincenzo Furina, giovane giocatore del Catanzaro.

Questo il comunicato del club: “La società Us Catanzaro 1929 comunica di aver ceduto al Napoli l’attaccante classe 2002 Vincenzo Furina, con la formula del prestito secco fino a fine stagione“. Per il momento il giocatore si aggregherà alla Primavera ma potrebbe anche essere utilizzato, già stagione in corso, in prima squadra con Rino Gattuso.