Napoli, Giuntoli porterà alla Juve solo un uomo di fiducia. TuttoSport: “Chiesta la risoluzione ad ADL”

In casa Napoli l’attenzione è concentrata sul futuro di Cristiano Giuntoli. Il direttore sportivo partenopeo, infatti, è in trattativa con la Juventus e nei prossimi giorni potrebbe approdare in bianconero per ricostruire la squadra. L’ex procuratore dei fratelli Cannavaro, Enrico Fedele, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito: “Cristiano Giuntoli lascerà sicuramente il Napoli nelle prossime settimane“.

“Credo che andrà alla Juventus anche se il club bianconero non è l’unico ad essere interessato al dirigente. Contrariamente a quanto leggo in giro, Micheli e Mantovani, i responsabili dello scouting del Napoli, non lo seguiranno. Sono uomini di Aurelio De Laurentiis, non di Cristiano Giuntoli. L’attuale Direttore Sportivo del club campano porterà con sé invece Pompilio che è un suo uomo“.

Secondo Enrico Fedele, quindi, Giuntoli andrà via da Napoli e porterà con sé solo un suo uomo di fiducia. A confermare l’indiscrezione dell’opinionista TV è l’edizione odierna di TuttoSport. Secondo il giornale bianconero, infatti, Cristiano Giuntoli avrebbe chiesto, nelle ultime ore, la risoluzione del contratto anticipata con la SSC Napoli al presidente Aurelio De Laurentiis.

Il DS azzurro, infatti, vuole essere lasciato libero per percorrere la strada bianconera e andare via con un anno di anticipo dalla piazza partenopea. Il suo contratto è in scadenza il prossimo anno.