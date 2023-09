Napoli, Giuntoli potrebbe portare via Zielinski

Il futuro di Piotr Zielinski nel corso della sessione di mercato estiva è sembrato davvero lontano da Napoli. Secondo le voci che si sono rincorse, infatti, sembrava non ci fossero margini per il rinnovo del contratto del centrocampista azzurro.

Zielinski, così come Lozano, ha un contratto in scadenza nel 2024 e prospettive poco floride all’orizzonte con il presidente De Laurentiis che è stato ben chiaro proponendo un rinnovo a ribasso. L’alternativa? Cessione o fuori rosa.

Le ultime indiscrezioni, invece, lo vedono legato al Napoli da un contratto con termine fissato al 2026 con ingaggio da 3 milioni a stagione più bonus e inserimento di una clausola risolutiva intorno ai 30 milioni di euro.

Il polacco, comunque, non ha ancora rinnovato e non è da escludere l’arrivo di un’offerta che potrebbe strapparlo al mister Rudi Garcia. La Juventus, infatti, non ha mai nascosto l’interesse per il centrocampista azzurro.

L’indiscrezione arriva dall’edizione della Gazzetta dello Sport secondo cui i bianconeri sembrano davvero interessati all’acquisto dunque Cristiano Giuntoli, che conosce bene Zielinski, potrebbe cogliere l’affare a costo zero qualora a febbraio il polacco dovesse ritrovarsi senza accordo con il Napoli.