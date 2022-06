Napoli, Giuntoli punta Colwill: seguito da Premier e Serie A

Levi Colwill è un difensore del Chelsea, classe 2003, che sta facendo molto parlare di sé perché nonostante la sua giovane età ha tutte le carte in regola per diventare un pilastro della nazionale inglese. Il giovane piace molto a Giuntoli ma non sarà semplice portarlo a Napoli a causa dell’altissima concorrenza.

Giuntoli punta Colwill

Secondo Tuttomercatoweb, il giocatore classe 2003 è molto seguito dalla Premier ma anche in Italia alcune squadre lo reputano interessante. Piace a Giuntoli per il Napoli, così come Massara del Milan; non solo, anche l’Atalanta sarebbe fortemente interessata.

Insomma, almeno tre squadre di Serie A puntano al difensore ma c’è mezza Premier che fa la fila per averlo.

Colwill è molto apprezzato in Inghilterra, dove per la stazza e il suo senso di anticipo viene paragonato all’olandese Van Dijk. In Championship con Huddersfield ha fatto un’ottima stagione e il Chelsea gioisce perché sa di avere tra le mani un gioiello. Il contratto scade nel 2025 pertanto si dovrà solo decidere cosa fare.