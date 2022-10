Napoli, Giuntoli punta Marcos Leonardo

Il direttore sportivo del Napoli sarebbe intenzionato a provare l’assalto per Marcos Leonardo, gioiello brasiliano del Santos

Cristiano Giuntoli avrebbe puntato un nuovo talento. Stavolta è un brasiliano e si tratta del classe 2003 Marcos Leonardo del Santos. Il calciatore è già nel giro della nazionale U20 verdeoro e ha larghissimi margini di crescita.

Il Napoli lo avrebbe puntato per eventualmente sostituire Victor Osimhen, possibile partente verso l’Inghilterra. Infatti, Manchester United e Tottenham sarebbero intenzionate ad offrire l’impossibile al Napoli la prossima estate pur di prenderlo. Il calciatore può partire e Giuntoli lo sa.

Chi è Marcos Leonardo?

Gioca come punta centrale, ma all’occorrenza potrebbe fare anche la seconda punta. È un attaccante non molto alto di circa 174 cm, che però riesce a far valere la propria prestanza fisica. Nonostante l’altezza non troppo elevata, infatti, si ritrova spesso a cercare il contatto con l’avversario riuscendo molto frequentemente a passare. Abbastanza abile nel dribbling, ma con una tecnica sicuramente da rivedere.

Ben dotato anche sull’agilità, anche se non appare così tanto rapido. Il calciatore brasiliano è decisamente da tenere d’occhio, specialmente perché in stagione ha collezionato 50 presenze condite da 19 gol e 5 assist. Attualmente il suo valore di mercato si aggira sui 12 milioni di euro secondo Transfermarkt. Il calciatore brasiliano è valutato con attenzione da alcune big spagnole e anche inglesi. Su di lui attualmente c’è in vantaggio il Liverpool di Jurgen Klopp, che la scorsa estate ha avuto modo di avere dei dialoghi con il club di riferimento. Nulla da fare però, con ora il calciatore che potrebbe partire anche nella sessione invernale di calciomercato.