Napoli, Giuntoli si muove per il difensore del Lille Tiago Djalò

Cristiano Giuntoli si muove in anticipo per battere la concorrenza e portare in azzurro Tiago Djalò, difensore del Lille

Cristiano Giuntoli non vuole lasciare niente al caso, per questo si muove per portare in azzurro Tiago Djalò, difensore del Lille. Il ds del Napoli, infatti, gioca di anticipo per battere la concorrenza.

Il Napoli vuole il promettente difensore centrale

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, Tiago Djalò è valutato dalla società francese 15 milioni e pare che la trattativa sia appena iniziata.

“Con il Lille, dicevamo, è aperto un discorso che porta tutto dritto a Tiago Djalò, ventiduenne ex difensore del Milan che in Francia ha trovato una dimensione di un certo livello: al Mondiale non è andato, d’accordo, però la sua è una crescita costante che ha stuzzicato interesse e curiosità.

Fisico imponente (190 centimetri), velocità e una discreta abilità nell’impostazione, Tiago è passato anche attraverso la sponda rossonera di Milano salvo poi trasferirsi al Lille nell’ambito dell’operazione legata a Leao” si legge sull’edizione odierna del quotidiano sportivo.