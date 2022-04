Napoli, Giuntoli studia il doppio colpo: contatti con l’Hellas per Casale e Barak

Mancano appena cinque giornate al termine del campionato e per i club di Serie A e non è già tempo di guardare alla prossima stagione. A tale riguardo il Napoli potrebbe far registrare una sessione di calciomercato molto attiva e vivace.

Molti sono infatti gli azzurri che diranno addio a fine stagione, alcuni dei quali molto importanti. Appare così ovvio che dall’altro lato dovranno essere altrettanti i colpi in entrata, sia a livello quantitativo che su quello qualitativo.

E dei possibili colpi in entrata del Napoli ne ha parlato nelle ultime ore il portale sportivo Calciomercato.com. Secondo quanto si legge, il direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli starebbe in stretto contatto con l’Hellas Verona per provare a chiudere un doppio colpo per la prossima stagione.

Tra le fila della squadra allenata da Igor Tudor piacciono moltissimo Casale e Barak. Il primo, che ha conquistato tutti soprattutto per la sua straordinaria duttilità, potrebbe essere acquistato per circa 8 milioni di euro.

Il cartellino del centrocampista ceco è ovviamente più costoso e si aggira intorno ai 18/20 milioni di euro. Se da un lato Casale potrebbe essere preso per fare da alternativa a Di Lorenzo, o anche il difensore centrale all’occorrenza, Barak potrebbe essere schierato sulla trequarti, oppure compensare un’ipotetica cessione di Fabian Ruiz.