Napoli, Giuntoli studia il prossimo colpo: occhio a Mandava del Lille

Cristiano Giuntoli lo sa bene: il calciomercato, soprattutto a questi livelli, non dorme mai. Il direttore sportivo del Napoli ha concluso la sessione estiva di calciomercato stupendo tutti. Il colpo Zambo Anguissa infatti, piazzato nelle ultime ore disponibili, è da considerare probabilmente il miglior acquisto della sessione di tutta la Serie A.

Prestito con diritto di riscatto fissato appena a 15 milioni di euro. Un’operazione vantaggiosissima considerato l’immenso valore di Anguissa e quanto il centrocampista abbia già dimostrato nel Napoli in questo avvio di stagione.

Giuntoli così, che ultimamente si era ritrovato protagonista di numerose critiche a causa di campionati non ottimi del Napoli, ha saputo riscattarsi con grande merito. Ovviamente però il suo lavoro non può dirsi concluso, e per tale motivo il diesse azzurro sta iniziando già a studiare i prossimi colpi.

In cima alla lista dei principali obiettivi di mercato, secondo l’identikit disegnato dai vari indizi raccolti, dovrebbe esserci Reinildo Mandava. Classe 1994, il terzino del Lille rappresenta una buona operazione low-cost per rinforzare finalmente la fascia mancina della difesa partenopea.

L’idea di base è quella di acquistare Mandava già a gennaio, in modo da riparare una delle poche lacune che il Napoli sta mostrando in questa stagione. Da capire rimane comunque le percentuali di recupero di Faouzi Ghoulam, che in alternativa potrebbe rappresentare un ottimo comprimario sulla fascia.