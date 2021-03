Napoli, Giuntoli su Mariano Diaz. De Laurentiis: “Faccio finta di non conoscerlo”

Nonostante manchino ancora mesi all’inizio della sessione estiva di calciomercato, Aurelio De Laurentiis è già in moto per sondare il terreno di quelli che saranno i futuri acquisti e le future cessioni del suo Napoli.

Ebbene un obiettivo che non dovrebbe essere nuovo per Giuntoli sembra essere quello di Mariano Diaz, sul quale il presidente si era già espresso in maniera fuorviante qualche anno fa, nel corso di un’intervista.

“Mariano Diaz? Non so neanche chi sia. Faccio finta di non conoscerlo, perché non ci interessa”. Erano state queste le sue affermazioni nell’estate del 2018, durante la quale non volle sbilanciarsi, quando in realtà il giocatore del Real Madrid interessava non poco al team di Ancelotti.

Alla fine, tuttavia, il club azzurro non riuscì a strapparlo al club madrileno alle sue condizioni. Sempre sul terzino, De Laurentiis aggiunse: “Non solo Lainer e Arias, ce ne sono altri quattro. Arias ci piace, è molto bravo, ma può giocare solo a destra. Con Lainer c’è uno stop, perché non andiamo d’accordo con chi lo rappresenta”.

“Storari terzo portiere? Non mi risulta. Può essere una cosa che sta valutando il direttore sportivo Giuntoli, ma a me per il momento non risulta”. Alla fine al Napoli arrivò Karnezis come terzo portiere e sugli esterni restarono Ghoulam, Rui e Hysaj, con l’aggiunta di Giovanni Di Lorenzo.