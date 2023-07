Napoli, Giuntoli top ma anche flop: da Younes a Leandrinho, passando per Manolas e Bakayoko

All’edizione odierna de Il Mattino, Guido Trombetti parla dell’addio di Cristiano Giuntoli al Napoli, ricordando i suoi meriti ed anche i calciatori portati a Napoli e che non hanno avuto la stessa fortuna dei vari Kim e Kvara: “Nel caso avesse, come pure si racconta, seri e rispettabili problemi privati a spingerlo a tornare al nord avrebbe dovuto correttamente (Spalletti docet) prendere un anno sabbatico. La folla dei postulatori inneggia agli acquisti di Kim e Kvara , oltre a Lobotka, che da soli basterebbero per assegnargli l’aureola. Ma l’avvocato del diavolo ricorderebbe Chiriches, Gabriel, Valdifiori, Regini, Pavoletti, Tonelli, Diawara, Rog, Grassi, Younes, Bakayoko“.

Tra i vari acquisti effettuati da Giuntoli a Napoli figura anche Leandro Henrique do Nascimento, meglio noto come Leandrinho, attaccante brasiliano che poi non è riuscito a sfondare in maglia azzurra e per questo venne subito ceduto. Ma in realtà non tutti gli investimenti di Giuntoli sono state di successo. Tra i diversi flop non si può non citare Manolas, pagato addirittura trentasei milioni di euro. Troppi, in relazione poi al rendimento, i 24 milioni investiti per Simone Verdi, mai veramente incisivo con la maglia azzurra.