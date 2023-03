Napoli, Giuntoli valuta un doppio acquisto da 80 milioni di euro

In casa Napoli si pensa già al prossimo calciomercato estivo. La dirigenza azzurra deve infatti programmare in anticipo per poi avere risultati importanti sul campo. Per questo motivo il dirigente Cristiano Giuntoli avrebbe messo nel mirino due calciatori della Serie A, dell’Atalanta.

Il dirigente azzurro, infatti, guarda con interesse in casa bergamasca per due giocatori: Teun Koopmeiners e Rasmus Winther Højlund. I due giocatori sono diventati ormai pezzi pregiati dell’Atalanta e sono valutati una cifra importante: 30 milioni il centrocampista e 50 milioni l’attaccante.

Per completare il doppio acquisto, Aurelio De Laurentiis dovrebbe quindi spendere circa 80 milioni di euro, una cifra eccessiva che potrebbe però essere compensata con lo scambio di qualche giocatore.

Giuntoli, in particolare, ritiene l’attaccante danese un grande giocatore con enormi margini di miglioramento. Un piccolo fenomeno pronto ad esplodere e che potrebbe prendere anche il posto di Osimhen in caso di addio di quest’ultimo.