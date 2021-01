Napoli, Giuntoli verso l’addio a fine stagione: De Laurentiis studia la rivoluzione

Il clima in casa Napoli non è dei migliori. Nonostante le dichiarazioni di facciata di presidente e allenatore, è chiaro che qualcosa tra De Laurentiis e Gattuso si sia irrimediabilmente rotto. La sensazione generale è che le parti andranno avanti fino a fine stagione, sperando che la squadra riesca ad assicurarsi la partecipazione alla prossima Champions League.

Nel frattempo ovviamente Aurelio De Laurentiis non se ne starà con le mani in mano. Mentre Gennaro Gattuso prova in tutti i modi infatti a raddrizzare una stagione in cui la squadra è in gioco ancora in tutte le competizioni, il presidente azzurro sta studiando la rivoluzione tecnica da attuare per la prossima estate.

Sul banco degli imputati, oltre al tecnico calabrese, vi è anche il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, accusato di aver sperperato milioni per l’acquisto di giocatori non funzionali al progetto partenopeo.

Secondo quanto riportato dal portale calciomercato.it, Aurelio De Laurentiis, per sostituire il diesse ex Carpi, starebbe cercando una figura più internazionale, capace di scovare talenti in giro per il mondo e di ricollocare il Napoli tra le migliori squadre di Europa.

La cosa certa al momento è che la prossima estate sportiva all’ombra del Vesuvio sarà molto calda e movimentata, con una rivoluzione tecnica che si appresta ad andare in scena dopo una parentesi non fortunatissima di Gattuso. E comunque nessun colpo di scena può essere escluso in questo momento.