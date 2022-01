Napoli, Giuntoli vuole blindare Elmas e Ounas

In casa Napoli negli ultimi tempi i discorsi riguardo i rinnovi contrattuali hanno conquistato i riflettori. Il caso più eclatante è stato ovviamente quello che ha visto protagonista Lorenzo Insigne. Il capitano azzurro infatti, non trovando l’accordo con la società, ha deciso di andare a Toronto a fine stagione.

Il problema di fondo è stato permettere a un giocatore dell’importanza di Insigne di arrivare a scadenza contrattuale senza aver risolto prima la pratica relativa l’eventuale rinnovo. E come il numero 24 azzurro vi sono anche altri tesserati del Napoli nella medesima situazione.

Cristiano Giuntoli si sta così mobilitando per rinnovare il contratto ai giocatori che il club ha intenzione di confermare. Chi non vorrà prolungare il contratto sarà ceduto, evitando così ulteriori perdite a parametro zero.

In particolare nelle ultime ore il Corriere dello Sport ha riportato la volontà da parte del Napoli di blindare Elmas e Ounas. Per i due giovani tesserati azzurri sarebbero pronti due lunghi contratti con l’obiettivo di indurre a una permanenza prolungata il più possibile.

Al momento non sono ancora emersi maggiori dettagli riguardo cifre e date, ma la volontà del Napoli è chiara e evidente. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli avrà molto da fare in questi giorni, per sciogliere parecchi nodi legati ai rinnovi contrattuali.