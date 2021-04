Napoli, Givova pronta a diventare il nuovo sponsor con un’offerta super

Solo pochi giorni fa avevamo parlato dell’accordo ormai ad un passo con Legea per subentrare a Kappa quale sponsor tecnico del Napoli per il prossimo triennio. Dopo sei anni di collaborazione, in estate il contratto che lega la maison torinese al club azzurro finirà. Un’occasione per tanti altri brand che vorrebbero la grande visibilità offerta dalla squadra campana. In questi ultimi giorni però sembra che alla corsa per un posto sull’attrezzatura tecnica del Napoli si sia unita un’altra azienda che punta a sorpassare proprio Legea dalla pole position.

A quanto risulta dagli ultimi rumor di mercato, infatti, sembrerebbe che anche Givova sia pronta a lanciare il suo assalto con un’offerta davvero irresistibile. L’azienda di abbigliamento sportivo di Scafati starebbe per presentare un accordo da quasi 4,5 milioni di euro annui per il prossimo quinquennio. Il tutto accompagnato da una serie di bonus legati ai numeri di magliette e altro merchandising venduto nel periodo. Un affare da 7/8 milioni di euro all’anno.

L’offerta di Givova supererebbe quella presentata da Legea di oltre 700 mila euro all’anno. Un motivo assai pesante nella trattativa per scegliere il marchio di Scafati rispetto a quello della cittadina pompeiana.

Per Givova sarebbe un vero e proprio colpaccio. Il marchio, nato dall’addio dell’imprenditore Giovanni Acanfora proprio da Legea, dopo anni legato a squadre minori quali Chievo Verona e Pordenone si ritroverebbe assoluto protagonista nel gotha del calcio. Per ora la società e il club riflettono sul da farsi ma la questione potrebbe non finire qui. Da qui alla fine del campionato ne vedremo ancora delle belle.