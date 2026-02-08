Napoli, gli agenti del calciatore attesi in città: in arrivo un contratto da top player a 5 milioni di euro?

Il Napoli guarda al futuro e lo fa puntando con decisione su Scott McTominay, diventato in pochi mesi una pedina centrale del progetto azzurro. Il centrocampista scozzese ha conquistato ambiente e staff tecnico grazie a rendimento, personalità e continuità, elementi che hanno convinto il club a blindarlo con largo anticipo. Da qui la scelta di avviare le manovre per un rinnovo che allunghi sensibilmente l’attuale accordo. L’idea della società è chiara: prolungare il contratto fino al 2030, riconoscendo al giocatore uno status da vero e proprio top player della rosa.

Sul tavolo ci sarebbe un adeguamento dell’ingaggio vicino ai 5 milioni di euro a stagione, cifra che rispecchia l’importanza assunta da McTominay nello scacchiere del Napoli e il peso specifico che il club intende affidargli anche negli anni a venire.

Secondo quanto filtra, un passaggio chiave sarà rappresentato dall’arrivo in Italia degli agenti del calciatore, attesi già nel corso del prossimo mese. In quell’occasione entreranno nel vivo le trattative, con l’obiettivo di limare gli ultimi dettagli economici e contrattuali prima di arrivare alla tanto attesa intesa definitiva.

La volontà di entrambe le parti sembra convergere verso la stessa direzione: mettere nero su bianco e consolidare un legame destinato a durare nel tempo. Il Napoli vuole costruire il suo futuro partendo da certezze, e McTominay rappresenta una di queste, simbolo di un progetto ambizioso che guarda lontano.