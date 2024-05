Napoli, gli insostituibili di Conte: ecco chi sono

Il Napoli si prepara a rifondare la squadra basandosi su otto giocatori chiave. Questi elementi costituiranno il nucleo fondamentale attorno al quale si costruirà il nuovo team durante il mercato estivo. Parallelamente, si prevede che almeno dieci giocatori lasceranno la squadra, un compito imponente che impegnerà intensamente il direttore sportivo Manna e il nuovo allenatore, Antonio Conte, il cui contratto triennale è in fase di definizione.

Il Napoli del futuro

Il nuovo Napoli di Conte si concentrerà su alcune priorità cruciali: trovare un sostituto per Osimhen, rinnovare il contratto di Kvaratskhelia e definire il futuro di Di Lorenzo, considerato insostituibile dal tecnico. Di Lorenzo, insieme a Meret, Rahamani, Anguissa, Lobotka, Politano, Kvaratskhelia e Raspadori, costituisce la base solida e di alta qualità su cui Conte intende lavorare per riportare la squadra ai livelli di eccellenza della stagione precedente.

La missione di Conte

Il rinnovo del contratto di Meret, in scadenza tra un anno, rappresenta un passaggio fondamentale per mantenere questa base solida. La fiducia riposta da Conte in questo gruppo di otto giocatori è una delle ragioni che lo hanno convinto ad accettare la sfida del Napoli. La missione di Conte sarà quella di eliminare rapidamente le negatività accumulate negli ultimi mesi, valorizzando adeguatamente i senatori del team e garantendo stabilità e prestazioni elevate per evitare ulteriori cali di rendimento.