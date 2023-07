Napoli, gli occhi di Giuntoli su Zanoli. Alvino lancia l’allarme: “Potrebbe anche andare a scadenza”

Ai microfoni di Canale 8, il giornalista Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha rivelato la tentazione dell’ex dirigente del Napoli, Cristiano Giuntoli, di chiudere un acquisto proprio dalla sua ex squadra: “Attenzione, suona un campanello d’allarme su Alessandro Zanoli: Giuntoli. Occhio alla Juve sul terzino partenopeo. Oggi è del Napoli, lo sappiamo, ma sai come funzionano le cose, potrebbe anche andare a scadenza, tutto può succedere“.

Da parte di Alvino è quindi arrivato un campanello d’allarme su uno dei prospetti più interessanti della SSC Napoli: Alessandro Zanoli. Quest’ultimo rappresenta una vera e propria scoperta del nuovo dirigente della Juventus, il quale lo segue da giovanissimo, dal 2009, ovvero quando lui era dirigente del Carpi e Zanoli nei giovanissimi con età inferiore ai 10 anni.

Da parte di Alvino arriva poi un’ulteriore preoccupazione, ovvero quello di portare il calciatore a non rinnovare col Napoli e arrivare a scadenza nei prossimi anni così da poterlo portare in bianconero a costo zero. Bisognerà aspettare, ma Giuntoli, come successo con Kvara, ha una visione sul lungo termine e inizia a programmare già oggi i prossimi anni. Tra qualche anno, infatti, Zanoli potrebbe diventare uno dei migliori terzini in circolazione.