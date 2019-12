Napoli, gli occhi di Sarri e della Juventus su un idolo dei tifosi napoletani?

In casa Napoli la situazione non è delle migliori nonostante l’arrivo di Gennaro Gattuso sulla panchina partenopea. Il nuovo mister, infatti, ha trovato una squadra non proprio unita con alcuni calciatori il cui contratto è in scadenza il prossimo giugno. I riferimenti, ovviamente, sono a due senatori azzurri: Callejon e Mertens.

Proprio con quest’ultimo il presidente Aurelio De Laurentiis starebbe provando l’affondo nelle ultime ore nella speranza di farlo firmare il nuovo contratto. Tuttavia, il giocatore ha fatto sapere di volere un aumento rispetto alle cifre attuali.

Le parti continuano a trattare ma la dirigenza partenopea deve fare subito. Da fine gennaio, infatti, il giocatore sarà libero di firmare per qualsiasi squadra ed inoltre si parlerebbe di una clausola rescissoria di 10 milioni di euro che permetterebbe al calciatore di andare via già durante il mercato di gennaio.

Secondo le ultime indiscrezioni, sul giocatore vi sarebbero anche gli occhi di un suo ex allenatore: Maurizio Sarri.

Con Sarri, infatti, Mertens è diventato un vero campione e gli potrebbe servire per cercare di vincere il triplete in questa stagione. Mertens, però, sa che alla Juventus non avrebbe possibilità di giocare titolare considerando la presenza del tridente Dybala-Higuain-Ronaldo e quindi sarebbe costretto ad assistere alle partite dalla panchina. Inoltre, il giocatore non ha intenzione di tradire il popolo napoletano come fatto da Gonzalo Higuain ed ora da Maurizio Sarri.