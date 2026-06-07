Leon Goretzka potrebbe trasformarsi in una delle più grandi occasioni del prossimo mercato. Il centrocampista tedesco, in uscita a costo zero, rappresenta un’opportunità rara per qualità, esperienza internazionale e leadership. Un profilo di assoluto livello che farebbe comodo a qualsiasi squadra europea. Il Napoli osserva con attenzione gli sviluppi della situazione.

L’arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina azzurra potrebbe cambiare gli scenari. L’allenatore livornese ha sempre apprezzato le caratteristiche di Goretzka e, secondo diverse indiscrezioni, lo avrebbe voluto portare anche al Milan. La sua fisicità, unita alla capacità di inserirsi e segnare, lo rendono un calciatore ideale per le idee tattiche del tecnico.

Il Napoli aveva già seguito il giocatore nei mesi scorsi, valutando la possibilità di un affondo importante. Successivamente il cambio di guida tecnica avrebbe raffreddato la trattativa, spostando l’attenzione su altri obiettivi. Tuttavia, con l’arrivo di Allegri, lo scenario potrebbe riaprirsi rapidamente e riportare il nome del tedesco in cima alla lista.

Acquistare Leon Goretzka senza pagare il cartellino sarebbe un colpo straordinario per il club di Aurelio De Laurentiis. Un innesto capace di aumentare qualità, esperienza e personalità in mezzo al campo. Se Allegri dovesse spingere concretamente per il suo arrivo, il Napoli potrebbe tentare l’affondo decisivo e mettere a segno quello che molti considererebbero il vero acquisto dell’anno.