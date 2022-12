Napoli, gradimento totale di Ilic: ADL potrebbe investire 25 milioni di euro, la formula del trasferimento

La dirigenza del Napoli, in questa sessione di gennaio, ha intenzione di gettare le basi per il mercato estivo e iniziare a costruire la rosa in vista della prossima stagione. La rivoluzione iniziata ad agosto, infatti, si concluderà il prossimo anno, con il budget stipendi che dovrà essere rispettato da tutti.

Secondo le ultime indiscrezioni, la SSC Napoli sarebbe in contatto con l’Hellas Verona per l’acquisto delle prestazioni sportive del centrocampista serbo Ivan Ilic. L’ex prospetto del Manchester City avrebbe già espresso il suo gradimento totale al trasferimento in maglia azzurra.

L’Hellas valuta il suo gioiello circa 25 milioni di euro, una cifra che il Napoli potrebbe sicuramente spendere visti gli ultimi incassi derivanti dalla partecipazione alla Champions League.

Il Napoli acquisterebbe il giocatore già a gennaio solo in caso di partenza di Diego Demme. Giuntoli, però, valuterebbe anche un acquisto subito e arrivo in Campania per la prossima estate.

Aurelio De Laurentiis, quindi, sarebbe disposto a lasciare il giocatore in prestito per sei mesi e poi averlo a Napoli pronto per la nuova stagione.