Napoli, grana Politano: rapporti tesi con Spalletti, vuole andare via

La stagione della SSC Napoli è ufficialmente iniziata. Il ritiro precampionato a Dimaro sarà fondamentale per iniziare col piede giusto un anno che deve confermare quanto di buono è stato fatto nella passata stagione.

Una prima grana per la società si chiama Matteo Politano. L’attaccante partenopeo, infatti, ha chiesto di essere ceduto per via dei rapporti non ottimali con Luciano Spalletti, il quale non lo considera un calciatore importante per la squadra.

Secondo quanto rivelato da Il Roma, c’è stato anche un litigio tra l’attaccante e l’allenatore dopo la partita contro la Fiorentina. Politano, infatti, ha rinfacciato a Spalletti di dargli poco spazio e di avere perso quella partita. Da quel momento qualcosa si è rotto e Giuntoli ha invitato Politano a chiarirsi con l’allenatore.

La pace, tra i due, non c’è mai stata e già il suo procuratore, qualche settimana fa, ha rivelato la volontà del calciatore di cambiare aria.

La società è disposta a cedere l’attaccante ma sarà necessaria un’offerta adeguata. Per il momento la SSC Napoli ha rifiutato un’offerta da 10 milioni di euro.