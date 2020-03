Napoli, grande cessione in estate? Chiariello: “Non c’è futuro per lui”

Con l’arrivo di Gennaro Gattuso in casa Napoli sono cambiate molte gerarchie. Giocatori che erano un punto fermo, da un momento all’altro si sono ritrovati in panchina sperando di avere l’opportunità per mettersi in mostra con il nuovo allenatore.

Tra questi vi sono sicuramente Alex Meret e Hirving Lozano. Il nuovo mister, infatti, ha parlato chiaro con loro e gli ha fatto sapere di non essere più punti fissi della squadra. Gattuso, infatti, ha le sue preferenze.

Ai microfoni di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Umberto Chiariello il quale ha rilasciato alcune dichiarazioni proprio su loro due. Ecco i principali aspetti evidenziati: “Non si può dire che a Gattuso manchi l’onestà intellettuale, quello che pensa, dice”.

“Ogni allenatore pensa alla squadra e non è certo normale che Meret ed uno come Lozano che la società ha pagato 50 milioni di euro vengano accantonati in questo modo. Comprendo le sue motivazioni. Mi auguro che siano scelte transitorie per il portiere, per l’attaccante non c’è futuro a Napoli, toccherà a Raiola trovargli una nuova collocazione”.

Come riferito da Umberto Chiariello, quindi, il futuro di Hirving Lozano sarà lontano dal Napoli già durante il prossimo mercato estivo data la conferma di Gennaro Gattuso.

Durante l’estate, quindi, ci sarà una cessione davvero clamorosa. L’acquisto più costoso di sempre sarà messo sul mercato non solo per far cassa ma anche per il bene della squadra dal momento che Rino Gattuso, al momento, non lo considera all’altezza del resto dei giocatori presenti in rosa.