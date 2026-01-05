Napoli, grande occasione di mercato per rinforzare la corsia difensiva destra?

Il Napoli si prepara ad affrontare il mercato di gennaio con una strategia ben definita: puntare su opportunità a costo contenuto. Nonostante il saldo zero, la squadra partenopea potrebbe cogliere occasioni vantaggiose per rinforzare il proprio organico in vista della seconda parte della stagione.

Un nome che sta circolando con insistenza è quello di Joao Cancelo, il terzino portoghese che, dopo aver vissuto una stagione tumultuosa in Arabia Saudita, è ora pronto a fare ritorno in Europa. Le sue frizioni con il club arabo lo hanno spinto a cercare una nuova destinazione, e la sua volontà di rilanciarsi nel calcio europeo ha attratto diversi club, tra cui Barcellona e Inter.

Tuttavia, il Napoli potrebbe essere la sorpresa di questo mercato, approfittando della situazione favorevole per inserire Cancelo. La trattativa potrebbe risultare vantaggiosa per il club azzurro, poiché il suo stipendio sarebbe pagato in gran parte dal suo attuale club, alleggerendo così il peso economico per il Napoli.

Il terzino, infatti, è una pedina preziosa, che potrebbe rafforzare ulteriormente la fascia destra o sinistra della squadra, dando a Conte una soluzione di qualità per le rotazioni. Il Napoli è alla ricerca di un calciatore in quel ruolo da tempo. Cancelo rappresenta l’occasione giusta per rafforzare una delle zone più importanti del campo.