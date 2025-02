Napoli, grandi acquisti rinviati all’estate: occhi su Zirkzee e Lucca

Il Napoli ha deciso di posticipare i rinforzi di peso alla prossima sessione di mercato estiva. La società è già al lavoro per individuare i profili più adatti a potenziare la rosa a disposizione di Antonio Conte in vista della nuova stagione.

I nomi più attesi

Uno dei nomi che sta attirando particolare attenzione è quello di Joshua Zirkzee. L’attaccante olandese, dopo essere stato protagonista della straordinaria annata del Bologna in Champions League, sta vivendo un’esperienza meno brillante al Manchester United.

Il suo impatto in Premier League non è stato esaltante, con 35 presenze complessive tra campionato e coppe e soli 4 gol all’attivo. Finora è stato titolare solo in 8 gare su 24 in campionato e in 4 su 8 in Europa League.

Un altro profilo seguito con interesse è quello di Lorenzo Lucca, attualmente in forza all’Udinese, mentre non è da escludere un nuovo tentativo per assicurarsi Comuzzo dalla Fiorentina.

Il club partenopeo è quindi già proiettato verso il futuro, con l’intenzione di costruire una squadra competitiva per le prossime stagioni.