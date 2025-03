Napoli, grandi aspettative dopo l’arrivo di Popovic: dopo un anno di adattamento, grandi prestazioni in Primavera

Dopo l’acquisto, lo scorso gennaio 2024, sicuramente ci si aspettava di più da Matija Popović. Il giovane attaccante è stato sottratto a top club europei e per questo la piazza azzurra aveva grandi aspettative. L’impatto con Napoli, però, non è stato facile e per questo il ragazzo si sta facendo le ossa in Primavera dopo il prestito, lo scorso anno, a Monza.

Ora il calciatore si sta mettendo in mostra in queste ultime giornate e che ha anche segnato nelle ultime partita. Quest’estate Antonio Conte l’ha già allenato durante il ritiro a Dimaro ed ha riconosciuto il suo potenziale. Tuttavia, anche per la sua giovane età, non l’ha ritenuto pronto ma potrebbe rappresentare la sorpresa del prossimo anno.

NAPOLI, PERCHE’ NON DARE UNA CHANCE A POPOVIC? IL CALCIATORE SERBO SI STA METTENDO IN MOSTRA CON LA PRIMAVERA PARTENOPEA

Tuttavia, in prima squadra non avrebbe avuto nessuna opportunità e per questo si è decisi di farlo scendere nella seconda squadra. Ora, però, un calciatore come lui potrebbe anche fare comodo al mister partenopeo.

Il calciatore serbo è in una condizione eccezionale e potrebbe risultare utile soprattutto per gli allenamenti della squadra a Castel Volturno. Vedremo se il mister azzurro, nei prossimi giorni o il prossimo anno, possa puntare su un giovane come lui. I tifosi azzurri, dopo l’ennesima prestazione positiva in Primavera, hanno commentato: “Davvero forte il ragazzo, perché non vieni con noi in prima squadra?”, e ancora: “Grande potenziale, sei forte ed ha solo 19 anni”.