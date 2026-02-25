Napoli, in arrivo grandi cambiamenti

Antonio Conte continuerà ad allenare il Napoli la prossima stagione? Per il momento, tutto tace. Il mister, ora come ora, è concentrato solo sul campionato. Una volta terminate le partite, lui e ADL si incontreranno ed affronteranno la questione, a carte scoperte.

Emanuele Cammaroto, esperto di mercato, in vista dell’arrivo di Giugno, ha fatto alcune previsioni. Le sue parole: “I nomi portano ad obiettivi graditi a Conte e non sembra essere una casualità. Solet, Skriniar e Kean su tutti. In difesa, i due nomi più “caldi” sono il difensore dell’Udinese e l’ex Inter. Per Solet, il Napoli è pronto a farsi avanti. L’Udinese chiedeva la luna, ora deve scendere con le pretese. Il prezzo è sceso rispetto ai 25 milioni della scorsa estate, l’affare si più chiudere ad una cifra tra i 16-18 milioni. Skriniar è un nome che ritorna, è un “pupillo” di Conte e può portare esperienza e qualità. Lo slovacco vuole tornare in Italia e gradisce la piazza di Napoli, dove ritroverebbe Lobotka”.

“Attenzione alla pista Moise Kean. Arrivano conferme. Si prospetta un duello tra Milan e Napoli, con la Premier League sullo sfondo che potrebbe fare da “guastafeste”. Allegri vuole il bomber della Fiorentina ma c’è anche il Napoli. Lukaku sembra destinato a partire e allora, a quel punto, ADL potrebbe dare l’assalto a Kean, che era già stato nel mirino prima dell’arrivo di Hojlund.

La Fiorentina vorrebbe valutare il suo centravanti su una cifra vicina ai 60 milioni, ha un contratto sino al 2029 ma l’idea del giocatore è quella di contribuire alla salvezza, per poi chiedere di essere liberato dal suo club. Il Napoli potrebbe mettere sul tavolo anche una contropartita per far scendere il prezzo“.

“In uscita Beukema, piace in Premier League. In partenza poi c’è Meret, e qui c’è una novità che possiamo anticipare in termini assoluti: Luciano Spalletti considera anche il nome del portiere azzurro tra i due-tre profili per il dopo-Di Gregorio alla Juventus. La coppia del terzo scudetto potrebbe ritrovarsi a Torino. Il Napoli non si opporrebbe ma chiederà una valutazione congrua. Riflessioni in corso anche sul futuro di Rrahmani e Politano.”