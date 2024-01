Napoli, grandi occasioni tra i difensori svincolati: Boateng, Mustafi e Jones ancora senza contratto

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è alla ricerca di un nuovo difensore per rinforzare la difesa partenopea. L’infortunio di Natan e le prestazioni poco brillati del resto della squadra hanno fatto suonare un campanello d’allarme, con la dirigenza partenopea che ora sta sondando diversi profili per rinforzare il reparto arretrato del campo.

De Laurentiis e Meluso hanno provato ad ingaggiare uno dei migliori difensori del campionato italiano, Radu Dragusin. Quest’ultimo, però, è destinato altrove, dal momento che le richieste economiche del Genoa erano superiori rispetto all’offerta partenopea.

Viste le difficoltà nell’ingaggiare un calciatore a gennaio, è possibile sempre dare uno sguardo alla lista svincolati, con alcuni difensori che, attualmente, sono ancora svincolati e senza contratto. Tra i migliori nomi altisonanti e con grande esperienza che potrebbero sicuramente fare comodo ad un allenatore come Walter Mazzarri.

BOATENG, MUSTAFI E JONES SONO I MIGLIORI DIFENSORI SVINCOLATI

Loro tre sono sicuramente i migliori difensori attualmente svincolati. Sono senza squadra e quindi potrebbero essere ingaggiati a parametro zero. Un nome che pochi club stanno prendendo in considerazione è quello di Phil Jones, trentunenne ex Manchester United di nazionalità inglese. Quest’ultimo potrebbe rappresentare una valida alternativa per il reparto difensivo di qualsiasi squadra.

Nel 2012 è stato inserito nella lista dei migliori calciatori nati dopo il 1991 stilata da Don Balón e con la maglia del Manchester United ha totalizzato 229 presenze e sei reti.