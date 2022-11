Napoli, Grava potrebbe portare in maglia azzurra il nuovo Cavani

Edison Cavani un nome che ha fatto battere il cuore dei tifosi partenopei per ben tre stagioni con le 78 reti messe a segno in 104 presenze totali. Arrivato da Palermo per 17 milioni di euro è stato poi ceduto al Paris Saint Germain con una plusvalenza a 64 milioni di euro più 2 di bonus.

Il suo addio per i tifosi azzurri è stato difficile da mandare giù ma il calciatore è sempre stato legato alla città. Tra l’altro, è proprio a Napoli che vivono i suoi figli Bautista e Lucas con la sua prima moglie, Maria Soledad.

Il suo legame con la squadra e la città lo ha ribadito recentemente in un’intervista alla Gazzetta dello Sport: “Napoli è un pezzo di cuore. Qui a Valencia hanno un tifoso in più. Non so se ce la può fare a vincere la Serie A, ma lo spero vivamente“.

Secondo le ultime voci di mercato Gianluca Grava potrebbe portare in maglia azzurra il più piccolo dei Cavani per ingaggiarlo e allevarlo nel vivaio. Non è escluso, quindi, che l’operazione possa andare in porto e che il piccolo di casa possa vestire la stessa maglia del padre a dieci anni di distanza.