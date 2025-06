Napoli, Grealish può arrivare in prestito. Nel mirino anche un ex difensore del Manchester City?

Con l’arrivo di Giovanni Manna, la SSC Napoli ha iniziato ad interessarsi alla Premier League e ai suoi calciatori. Dopo aver acquistato Scott McTominay e Billy Gilmour la scorsa estate, l’attenzione del club partenopeo è andata anche a gennaio su un big del campionato inglese, Alejandro Garnacho. Le attenzioni per quest’ultimo, però, non hanno portato al suo trasferimento in Campania.

Ora, come rivelato da giornali inglesi, il dirigente partenopeo e il suo allenatore, Antonio Conte, sono molto interessati a Jack Grealish del Manchester City. Il suo stipendio da 16 milioni di euro a stagione, però, impedisce un suo trasferimento a titolo definitivo. Per questo motivo, il Inghilterra svelano che la reale intenzione è quella del suo trasferimento in prestito con condivisione dell’ingaggio con il City.

NON SOLO GREALISH, LA SSC NAPOLI MOLTO INTERESSATA ANCHE AD UN EX DIFENSORE DEL CITY ORA IN ARABIA: LAPORTE

Per il difensore, l’Al Nass chiede una cifra importate pari a 27 milioni di euro. Il Napoli ha avrebbe avviato un sondaggio esplorativo, fanno sapere dall’Inghilterra. Laporte è sempre piaciuto alla dirigenza partenopea ed ora potrebbe arrivare in azzurro. Tuttavia, difficilmente sarà acquistato se il club arabo non abbassa le proprie pretese economiche.