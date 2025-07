Napoli, Greenwood per non pensare più a Ndoye

Mason Greenwood potrebbe essere il nuovo obiettivo partenopeo per la fascia destra. Il talento inglese potrebbe lasciare il Marsiglia, anche se non sembra ci sia la volontà dei francesi di cedere l’ala

Trattative in corso

Stando a quanto emerso nelle ultime ore, Mason Greenwood potrebbe essere un obiettivo concreto dei partenopei. Il calciatore inglese ha vissuto una stagione strabiliante in Ligue 1 con il Marsiglia, tanto da essersi attirato le attenzioni dei più grandi club d’Europa addosso.

Per ora il Marsiglia nega qualsiasi coinvolgimento di mercato, ma intanto ha già fissato il prezzo. Ci vorranno 40 milioni di euro per far vacillare i francesi, con il Napoli che sarebbe eventualmente interessato al suo acquisto. Sarebbe un potenziale post trattativa per Ndoye, anche se ci sono altri nomi ben più caldi. Quello più in fermento negli ultimi giorni è Sterling, anche se non sono da scartare neppure Trossard dell’Arsenal, Tzolis del Bruges e Laurienté del Sassuolo.

Da monitorare Garnacho

C’è chi in Italia continua a parlare di un possibile approdo di Alejandro Garnacho a Napoli, per ora – da informazioni raccolte dalla nostra redazione – il Napoli non si sarebbe mosso più di tanto per il talento argentino. Si è provato ad aprire nuovamente i discorsi con lo United, ma sono perlopiù timidi sondaggi. Il giocatore argentino sarebbe più vicino al Chelsea, pista caldissima, e potrebbe lasciare presto Manchester.