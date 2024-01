Napoli, Gronbaek ancora nel mirino. Giordano: “Gli azzurri hanno presentato un’offerta ufficiale”

Il giornalista Gianmarco Giordano, su X, scrive: “Nei giorni scorsi il Bodø/Glimt ha rifiutato un’offerta ufficiale del Napoli per Albert #Gronbaek. Il centrocampista classe 2001 piace anche a Lille, Fiorentina, Leicester, Galatasaray e in MLS. Non è da escludere un nuovo assalto nei prossimi giorni. Affare slegato da Samardzic.”

Mauro Meluso, quindi, ha messo nel mirino anche il centrocampista danese. Non è la prima volta che il nome di Gronbaek viene accostato agli azzurri. Già lo scorso ottobre, infatti, ne parlava il portale Tuttomercatoweb.com, rivelando la valutazione del calciatore e come il mercato di gennaio fosse decisivo per le sorti del giocatore: “Ed è per questo che il Bodo Glimt lo valuta 100 milioni di corone norvegesi“.

“D’altro canto la finestra di trasferimenti di gennaio è quella decisiva per i club scandinavi, perché è come quella estiva per i paesi del Sud. Il campionato termina a dicembre e segue l’anno solare anche per permettere di sfruttare i mesi più caldi“.

GRONBAEK HA UNA VALUTAZIONE DI 8,5 MILIONI DI EURO

Secondo quanto appreso da Giordano, quindi, l’affare è slegato dal possibile approdo in azzurro di un altro centrocampista come Samardzic. Si tratterebbe, quindi, di un investimento per il futuro.

“Grønbæk ha rinnovato il proprio impegno con il club norvegese solamente lo scorso maggio. Peraltro lo stesso Bodo Glimt aveva fatto un investimento importante su di lui, pagando circa 3 milioni di euro all’Aarhus per giocare d’anticipo su tutti”, concluse TMW.