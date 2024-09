Napoli guarda a gennaio: Jackson Tchatchoua nel mirino per la fascia destra

Nonostante il mercato estivo si sia chiuso da pochi giorni, il Napoli ha già iniziato a pianificare i movimenti per la prossima sessione invernale. Tra i nomi che emergono, torna quello di Jackson Tchatchoua, giovane terzino destro classe 2001, già accostato alla squadra partenopea lo scorso agosto.

Il Napoli lo segue con interesse

Secondo quanto riportato dal giornalista e esperto di mercato Nicolò Schira su X, il Napoli sta continuando a seguire con interesse Tchatchoua, attualmente in forza al Verona.

Antonio Conte avrebbe espresso apprezzamento per il giocatore, tanto da aver provato a portarlo in azzurro negli ultimi giorni della sessione estiva. Con gennaio all’orizzonte, il difensore potrebbe diventare un obiettivo concreto per rinforzare la fascia destra della squadra.

“Il Napoli sta ancora monitorando dal Verona il terzino destro Jackson Tchatchoua (nato nel 2001). Antonio Conte lo apprezza e lo ha già voluto durante gli ultimi giorni della finestra estiva. Ora potrebbe diventare un obiettivo per gennaio”, scrive il giornalista.

Caratteristiche tecniche

Jackson Tchatchoua è un terzino destro belga, nato nel 2001, con caratteristiche che lo rendono particolarmente interessante per squadre che cercano giocatori dinamici e versatili sulle fasce. Una delle sue doti più evidenti è la rapidità, sia in fase offensiva che difensiva. È in grado di coprire ampie porzioni di campo con facilità, rendendosi utile sia nel supporto all’attacco che nei recuperi difensivi.