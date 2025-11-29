Napoli, il centrocampista che ha conquistato Conte: il prezzo ed i dettagli

Il Napoli è alla ricerca di un centrocampista che sia all’altezza delle pretese di Antonio Conte. Su CRC, radio partner della SSC Napoli, in un’intervista a “A pranzo con Chiariello”, Enrico De Lellis è intervenuto lanciando una bomba.

Secondo il giornalista di “La Repubblica”, Manna ed il suo team sarebbero interessati a Matteo Guendouzi.

Le sue parole:” Guendouzi piace molto a Antonio Conte ed alla dirigenza del Napoli, ma fino ad oggi non ci sono mai stati contatti tra la Lazio e il Napoli. Ricordiamoci che per il rapporto che intercorre tra i due presidenti dei club, Lotito e De Laurentiis, è talmente buono che non c’è bisogno che parlino gli intermediari, dialogano i presidenti in prima persona.

L’obiettivo primario degli azzurri è Koibe Mainoo, centrocampista del Manchester United.

Sicuramente il giocatore laziale è più pronto ad entrare nello scacchiere Antonio Conte poiché è un classe 99 e ha già esperienza alle spalle, mentre Mainoo deve prima ambientarsi nel calcio italiano ed è un classe 2005. Oltre alle loro caratteristiche tecniche, anche i prezzi sono diversi“.