Napoli, Guglielmo Vicario per la porta: Sirigu come secondo

Vicario entra di diritto nella lista dei pretendenti per la porta del Napoli, Sirigu come secondo portiere

Il Napoli si sta preparando al meglio per questa nuova sessione di mercato. L’obiettivo? Quello di essere pronti in vista del campionato e della Champions League. I nomi interessanti sono molti e si cerca freschezza in ogni reparto. Guglielmo Vicario è in lista per la porta, a seguire Sirigu.

Si riparte dalla porta

Stando a quanto riportato da Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, ha spiegato che il club azzurro ha un problema con i portieri: Ospina ha trattato il rinnovo, ma per ora non c’è un accordo. Alex Meret, invece, cerca delle certezze dal club. Per questo motivo, il Napoli si guarda intorno.

Nella lista anche Guglielmo Vicario, classe 1996, portiere dell’Empoli in prestito dal Cagliari. La precedenza verrà data alla decisione su Meret, però il portiere dell’Empoli piace. E se servisse un vice esperto, uno degli indiziati sarebbe proprio Salvatore Sirigu, in uscita dal Genoa e accostato al Napoli già da qualche giorno.

“Salvatore Sirigu è stato offerto al Napoli come nuovo estremo difensore di riserva” ha scritto giorni fa Nicolò Schira su Twitter.