Napoli, Guirassy sarebbe l’alternativa a David

Nonostante le voci che circolano, Jonathan David potrebbe non essere il prossimo attaccante per il reparto avanzato del Napoli. L’attaccante del Lille, infatti, secondo indiscrezioni, non fa “impazzire” Conte, il quale preferibbe altri profili con altre caratteristiche.

Sul taccuino non c’è solo Gyokeres che tanto piace al tecnico leccese, ma, secondo Il Mattino, c’è anche Serhou Guirassy attualmente in forza al Borussia Dortmund ed ex Stoccarda e Rennes. L’attaccante guineano ha un costo di 40 milioni di euro e sarebbe l’alternativa principale al numero 9 del Lille, David.

Non è ancora chiara l’intenzione del Napoli di affondare il colpo per il numero 9 dei giallo neri o continuare a valutare prima altre piste. Ci saranno novità nelle prossime settimane. Intanto, gli azzurri hanno chiuso il colpo Luca Marianucci dall’Empoli.

Inoltre, stanno per chiudere anche il colpaccio Kevin De Bruyne in arrivo a costo 0 dal Manchester City. Il belga, compagno di nazionale di Romelu Lukaku, riceverà un bonus alla firma di 10 milioni ed uno stipendio di circa 6 milioni di euro l’anno per 3 anni.