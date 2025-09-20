sabato, Settembre 20, 2025
Napoli, l’asso nella manica di Conte contro il Pisa

Di Francesca Panico
Fonte Flickr

Dopo l’amara sconfitta contro il Manchester City, ora al Napoli tocca andare avanti. La prossima sfida contro il Pisa potrebbe rincuorare i cuori dei tifosi e dei giocatori.

Probabilmente, Oliveira sostituirà Spinazzola. Nella stessa fascia, Conte potrebbe inserire anche Miguel Gutierrez.

Il difensore, acquistato a 20 Milioni di euro, è stato recentemente operato alla caviglia; al seguito di un infortunio.

Ad oggi, le sue condizioni sono migliorate ed il calciatore spagnolo è pronto per il suo debutto. In realtà, era in panchina, a disposizione della squadra già durante la partita contro la Fiorentina.

Le sue abilità con il mancino potrebbero essere un punto di svolta, soprattutto nei casi i cui l’avversario decida di chiudersi in difesa. Non resta che aspettare lunedì 22 Settembre per osservare le qualità di Gutierrez in campo. Conte sfrutterà quest’asso nella manica?

