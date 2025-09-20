Napoli, l’asso nella manica di Conte contro il Pisa

Dopo l’amara sconfitta contro il Manchester City, ora al Napoli tocca andare avanti. La prossima sfida contro il Pisa potrebbe rincuorare i cuori dei tifosi e dei giocatori.

Probabilmente, Oliveira sostituirà Spinazzola. Nella stessa fascia, Conte potrebbe inserire anche Miguel Gutierrez.

Il difensore, acquistato a 20 Milioni di euro, è stato recentemente operato alla caviglia; al seguito di un infortunio.

Ad oggi, le sue condizioni sono migliorate ed il calciatore spagnolo è pronto per il suo debutto. In realtà, era in panchina, a disposizione della squadra già durante la partita contro la Fiorentina.

Le sue abilità con il mancino potrebbero essere un punto di svolta, soprattutto nei casi i cui l’avversario decida di chiudersi in difesa. Non resta che aspettare lunedì 22 Settembre per osservare le qualità di Gutierrez in campo. Conte sfrutterà quest’asso nella manica?