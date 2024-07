Napoli, Hermoso difficile: Manna si guarda intorno, occasione difensore dal Chelsea di Lukaku?

Con l’arrivo di Antonio Conte, la SSC Napoli ha puntato soprattutto a rinforzare la difesa. Alessandro Buongiorno e Rafa Marin sono stati i primi acquisti del nuovo dirigente Giovanni Manna, il quale si riserva un ulteriore acquisto per rinforzare il reparto arretrato del campo. Gli occhi sono su Hermoso ma la concorrenza, Inter e Milan in primis, sembra agguerrita.

Per questo motivo il Napoli potrebbe puntare ad altri calciatori. I nomi che circolano in queste settimane sono diversi: da Bijol a Pavlovic passando per Giovanni Leoni. Un nome che potrebbe fare al caso di Conte è Trevoh Chalobah, il quale è in uscita dal Chelsea, club con il quale il Napoli sta tessendo i rapporti per l’affare Lukaku.

IL NAPOLI HA INTENZIONE DI REGALARE UN ALTRO DIFENSORE AD ANTONIO CONTE: HERMOSO ANCORA BLOCCATO, IL CLUB AZZURRO POTREBBE GUARDARSI INTORNO E SFRUTTARE LE OCCASIONI CHE IL MERCATO OFFRE

Nella scorsa stagione, infatti, il calciatore non sta trovando spazio nei blues e per questo sarebbe finito nella lista trasferimenti in attesa di una nuova destinazione. Il nome di Chalobah è stato spesso accostato agli azzurri. Il club inglese sarebbe disposto ad intavolare trattative anche per il prestito con riscatto.

La sua valutazione è di circa 13-18 milioni di euro e sarebbe il jolly perfetto per la squadra di Antonio Conte che cerca un difensore centrale ed un centrocampista. Il calciatore del Chelsea, infatti, è in grado di interpretare in maniera egregia entrambi i ruoli, ovvero sia quello di difensore centrale che di centrocampista davanti alla difesa.