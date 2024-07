Napoli, Hermoso piace ma c’è anche l’Inter

Il Napoli è alla ricerca attiva di nuovi talenti da inserire nella rosa per buttarsi alle spalle una stagione molto deludente. Mario Hermoso è attualmente uno dei difensori più ricercati sul mercato e piace proprio anche agli azzurri.

Con il contratto ormai scaduto con l’Atletico Madrid, il centrale spagnolo sta valutando diverse opzioni per il suo futuro. Tra le squadre interessate c’è il Napoli, che vede in lui un’occasione vantaggiosa, essendo libero da vincoli contrattuali. Tuttavia, gli azzurri non sono ancora riusciti a concludere l’accordo.

C’è concorrenza per Hermoso

Parallelamente, anche l’Inter ha manifestato interesse per Hermoso, inserendolo come una delle possibili soluzioni per rafforzare la difesa. Secondo Gianluca Di Marzio, noto giornalista di Sky esperto di mercato, il club nerazzurro considera però Hermoso solo come terza scelta.

La priorità dell’Inter è infatti orientata verso l’acquisto di un giovane talento. In alternativa, il club valuterebbe un acquisto in prestito. Solo qualora queste due opzioni non si concretizzassero, la dirigenza nerazzurra potrebbe richiedere l’autorizzazione al fondo Oaktree, che preferisce investire in un giovane promettente piuttosto che in un giocatore a parametro zero.

Caratteristiche tecniche

Hermoso è capace di giocare sia come difensore centrale sia come terzino sinistro, offrendo flessibilità tattica all’allenatore. Questa versatilità gli permette di adattarsi a diverse formazioni difensive, sia in una linea a quattro che in una difesa a tre. Dotato di una buona stazza fisica, Hermoso è efficace nei duelli aerei e nelle situazioni di palla ferma, sia in fase difensiva che offensiva. La sua presenza in area avversaria può essere un’arma aggiuntiva durante i calci piazzati.