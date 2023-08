Napoli, Hirving Lozano ha chiesto a De Laurentiis di essere ceduto al Siviglia

Dalla Spagna sono sicuri: Hirving Lozano ha chiesto la cessione alla SSC Napoli. L’attaccante del Napoli, nelle ultime ore, avrebbe comunicato ad Aurelio De Laurentiis la sua volontà di andare via per trasferirsi al Siviglia, club che nelle ultime ore ha registrato un forte interesse per l’attaccante messicano partenopeo. Dalla Spagna continuano riportando che Lozano ha un sogno, ovvero quello di giocare nel massimo campionato spagnolo e il Siviglia sarebbe la squadra maggiormente interessata.

Anche Aurelio De Laurentiis, dal canto suo, preferirebbe definire in tempi rapidi la situazione legata al suo attaccante, ma sarà necessaria un’offerta adeguata al valore del calciatore. Nonostante sia in scadenza di contratto, infatti, anche per Lozano il Napoli richiederebbe una cifra vicina a quella di Zielinski, ovvero 30 milioni di euro.