Napoli, Hirving Lozano potrebbe rientrare contro il Milan

Il Napoli di Rino Gattuso è ritornato alla vittoria. Ora la squadra, nonostante continui in alcune pecche difensive, è tornata a convincere e la zona Champions League è sempre più vicina.

In attesa della prossima gara contro il Milan, a Rino Gattuso non arrivano buone notizie sul lato infortuni, con Ghoulam che è stato costretto all’operazione dopo la rottura del crociato durante la partita contro il Bologna.

Per il Milan, però, potrebbe arrivare una bella notizia, ovvero il recupero di Hirving Lozano. L’attaccante azzurro, infatti, sarebbe ormai pronto.

Il rientro di Lozano non può che far esultare mister Rino Gattuso e la piazza azzurra. In questa stagione, infatti, è sempre stato tra i migliori in campo.

L’obiettivo attuale è cercare di non perdere il treno Champions League. In caso di mancata qualificazione, infatti, Aurelio De Laurentiis sarebbe costretto ad una maxi rivoluzione, con tutti i migliori calciatori destinati all’addio.