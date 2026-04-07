Napoli, novità su Hojlund: ecco le sue condizioni

Poco prima della partita contro il Milan, il Napoli ha perso un altro perno. Rasmus Hoilund, attaccante del club partenopeo, è stato colpito da un virus

intestinale che l’ha tenuto fuori dal match di ieri.

Stando a quanto riportato dal giornale “Il Mattino”, il centravanti ha accusato i primi sintomi durante la notte tra Pasqua e Pasquetta.

La febbre, nel giro di poche ore, è aumentata. Lo staff del team napoletano ha fatto di tutto per cercare di averlo come titolare nell’imminente partita; ma con scarsi risultati.

Nonostante tutti i tentativi, le condizioni del calciatore danese non sono migliorate. A dir il vero, il virus che ha tenuto Hojlund fuori dal campo, circolava già da qualche giorno negli spogliatoi del Napoli.

I tifosi azzurri sono stati rimasti sorpresi dall’assenza del centrocampista. Fortunatamente, non è nulla di grave. Secondo il quotidiano sportivo, il calciatore già sta smaltendo l’infezione e nel giro di poco tempo tornerà a giocare con i propri compagni, in vista della prossima sfida contro il Parma.