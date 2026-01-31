sabato, Gennaio 31, 2026
Napoli, Hojlund convince la piazza: migliore acquisto dell’anno

L’arrivo di Rasmus Hojlund a Napoli si è rivelato una delle mosse più interessanti della stagione azzurra. Strappato al Machester United con un prestito con diritto di riscatto, il centravanti danese ha rapidamente trovato spazio nel progetto di Antonio Conte, dimostrando grande impatto in fase offensiva fin dai primi mesi in Italia.

L’attaccante si è distinto per la sua fisicità, l’attacco continuo degli spazi e la capacità di inserirsi alle spalle dei difensori, doti riconosciute anche da chi lo ha valutato tra i migliori attaccanti in circolazione.

Lo stesso Conte in diverse interviste ha sottolineato come Hojlund stia crescendo nel suo sistema migliorando passo dopo passo il suo gioco e la comprensione con i compagni.

Tra i suoi estimatori anche Maurizio Compagnoni che ai microfoni di Forza Napoli Sempre in onda su Radio Marte ha dichiarato: “Questo è forte, forte davvero, e lo sarà sempre più nella prossima stagione. Tante operazioni hanno destato perplessità, ma non questa perché può diventare uno dei più forti in circolazione“.

