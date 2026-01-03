sabato, Gennaio 3, 2026
Napoli, Hojlund è stato il grande colpo: arrivano i primi apprezzamenti dai top club europei

Moreno Zannone
stadio-diego-armando-maradona Napoli
Fonte: Wikimedia Commons

Rasmus Hojlund si sta imponendo come uno dei pezzi più pregiati del Napoli, una vera e propria rivelazione capace di attirare l’attenzione dell’Europa che conta. L’attaccante danese, arrivato con grandi aspettative, sta rispondendo sul campo con prestazioni di altissimo livello.

Le sue prove in campo internazionale stanno facendo particolarmente rumore. Ha mostrato forza fisica, personalità e maturità tattica, qualità non scontate per un calciatore così giovane. Il suo modo di attaccare la profondità, unito alla capacità di lavorare per la squadra, lo ha reso rapidamente centrale nel progetto azzurro.

Non sorprende, quindi, che siano già arrivati i primi ammiratori illustri. Da Parigi filtra un interesse concreto del Paris Saint-Germain: Luis Enrique, tecnico spagnolo dei francesi, apprezza in modo particolare Hojlund per la sua potenza atletica e per lo spirito collettivo che mette al servizio dei compagni.

Il Napoli, dal canto suo, è consapevole di avere tra le mani un patrimonio tecnico ed economico di primissimo livello. Il messaggio è chiaro: Rasmus Hojlund è un gioiello, e Napoli se lo tiene stretto. Scontato il riscatto anche senza qualificazione in Champions League.

