Napoli-Hojlund, non si chiude e ancora rallentamenti: Antonio Conte avrebbe preferito un rapido epilogo

Luca Marchetti, intervenuto a Sky Sport 24, ha fatto il punto sulla trattativa tra il Napoli e il Manchester United per il giovane attaccante danese. Secondo il giornalista, l’operazione non si chiuderà in serata, pur essendo già ben avviata. Al momento non è stato programmato alcun viaggio per le visite mediche, segno che la trattativa non è ancora a uno stadio avanzato.

Il Napoli sta lavorando con i Red Devils a un accordo basato su un prestito con diritto di riscatto, che potrebbe trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni, come la qualificazione alla Champions League e un certo numero di presenze del calciatore. Lo United, però, preferirebbe un obbligo di riscatto più facilmente raggiungibile, e resta da capire se si troverà un compromesso, magari legando tutto esclusivamente al piazzamento europeo.

Nel frattempo, Hojlund ha già dato il proprio ok al trasferimento in maglia azzurra, manifestando disponibilità al passaggio al Napoli. La notizia dello slittamento dell’operazione, tuttavia, non ha entusiasmato Antonio Conte, che avrebbe voluto avere il giocatore a disposizione già per la gara contro il Cagliari, almeno in panchina.

Un ulteriore elemento da considerare riguarda i tempi: il Napoli non vuole forzare i passaggi della trattativa, consapevole che la chiusura richiede ancora margini di confronto con il Manchester United. Allo stesso tempo, però, la società sa bene che l’inserimento di Hojlund nel gruppo al più presto potrebbe rappresentare un valore aggiunto importante in vista delle prossime sfide di campionato e coppa.